High School Sports

Friday’s Midlands high school scoreboard

December 29, 2017 10:59 PM

Girls basketball

Cardinal Newman 41, Centreville 34

CN: Ashlyn Watkins 19, Tyra Beadle 11, Parter 7, Meyers 4. C: Whitney 13, Callie 8, Ashley 4, Kaiya 3, Carolyn 2, Jada 2, Kaya 2

Dutch Fork 61, High Point Academy 22

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DF: Robertson 7, Jones 2, Harris 2, Anderson 8, Barnwell 6, Madison Golden 12, Lakelyn Malovic 10, Olivia Sanders 12, Mullins 2.

Irmo 48, Thomas Sumter 21

I: Dopico 9, Taylor 8

Hammond 53, Summerville 42

H: Trinity Johnson 16, Neal 2, Tyra Myers 10, Turner 2, Felder 6, Ahlea Myers 5, Morgan Walker 12. S: Rivers 3, J Jenkins 18, Manick 7, Oliver 2, Aldridge 6, Allard 6

Westwood 79, Roswell 33

W: Unique Drake 21, Mya Belton 20, Nyah Leveretter 15, Maliyah Lockett 12, Frederick 5, Mines 5, Scott 1. R: Burke 9, Pruitt 7, Backus 6, Sandridge 5, Frierson 3, Wallington 3

Airport 49 Berkmar 18

A: India Candelario 10, Amerah Henning 10, Myia Jackson 10, Corbitt 8, Washington 8, Stevens 3

Boys basketball

Airport 62, Pelion 19

A: Jaylin Dillon 15, Calvin Ford 12, Jalen Canada 10, Campbell 8, Howell 6, Tillmon 5, Jamison 4, Robinson 2. P: Davis 6, Keith 5, Dwyer 4, Crawford 2, Lucas 2

Gray Collegiate 58, Sanford 45

GC: Khalil Robinson 15, Jalil Robinson 13, Juwan Gary 11, Bruner 2, Marsh 6, Rivers 4, Corbitt 4, Jenkins 3

Ridge View 65, Park School (NY) 55

RV: Crosby James 30, Walyn Napper 18, McKenny 7

Lugoff-Elgin 62, Chesterfield 43

LE: Arturo Sealy 23, Kevon Roberson 11, Bradwin Salmond 10

Village Christian 64, AC Flora 61

ACF: DJ Sinkler 15, Zach Foulks 11, Brown 8, Mobley 8, Boyce 6. VC: Travion McCray 24, Derrick Quansah 17, Khuath Gatkouth 12

Cardinal Newman 63, West Ashley 61

CN: Brandon Pirie 19, Tom Sheida 11, Josh Beadle 10, Carter Jr. 7, Dunlap 7, Earle 3, O’Connor 3, Reedy 3 . WA: Kenyatta Jenkins 16, Randall Litman 13, Skylar Williams 11, Marlon Hill 10, Brown 9, Jackson 2

Blythewood 76, Hammond 54

Lexington 37, May River 32

L: Tyler Reed 11, Vandergeest 6, Carver 5, Foulks 7, Long 2, Green 4

Aiken 66, Newberry 61

LATE THURSDAY

Irmo 82, Indian Land 53

I: Winston Hill 20, Raekwon Heath 12, Dylan Williams 10, Trevez Caldwell 12, Hasuan Rivers 16

Paddlebrook 63, Lower Richland 58

LR: Christian Brown 21, Richardson 2, McConner 3, Tevaughn Higgins 12, Rice 4, Scott 5, Flood 5, Rivers 6

Vermont Academy 76, Gray Collegiate 59

VA: Simi Shittu 17, Daniel Schreier 18, Alec Spence 8, Bertram 8, Scott 6, Torrence 6, Skoko 4, Buchanan 5, Brink 3. GCA: Tommy Bruner 11, Khalik Robinson 16, Juwan Gary 21, Marsh 2, Rivers 3, Corbitt 2, Hough 4.

Ridge View 47, Cedar Shoals (GA) 34

RV: Walyn Napper 17, Crosby James 16, Javon Anderson 12

Lexington 70, Stall 49

L: Mason Carver 31, Reed 9, Vandergeest 9, Green 8, Foulks 6, Corley 3, Long 2, Hilton 2. S: Alonzo Jenkins 15, Romello Grant 10, Ward 7, Vangross 6, Rivers 3, Clarke 3, Richardson 3, Lingard 2.

Pelion 65, Mid-Carolina 58

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