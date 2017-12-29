Friday’s Midlands high school scoreboard

Girls basketball
Cardinal Newman 41, Centreville 34
CN: Ashlyn Watkins 19, Tyra Beadle 11, Parter 7, Meyers 4. C: Whitney 13, Callie 8, Ashley 4, Kaiya 3, Carolyn 2, Jada 2, Kaya 2
Dutch Fork 61, High Point Academy 22
Never miss a local story.
DF: Robertson 7, Jones 2, Harris 2, Anderson 8, Barnwell 6, Madison Golden 12, Lakelyn Malovic 10, Olivia Sanders 12, Mullins 2.
Irmo 48, Thomas Sumter 21
I: Dopico 9, Taylor 8
Hammond 53, Summerville 42
H: Trinity Johnson 16, Neal 2, Tyra Myers 10, Turner 2, Felder 6, Ahlea Myers 5, Morgan Walker 12. S: Rivers 3, J Jenkins 18, Manick 7, Oliver 2, Aldridge 6, Allard 6
Westwood 79, Roswell 33
W: Unique Drake 21, Mya Belton 20, Nyah Leveretter 15, Maliyah Lockett 12, Frederick 5, Mines 5, Scott 1. R: Burke 9, Pruitt 7, Backus 6, Sandridge 5, Frierson 3, Wallington 3
Airport 49 Berkmar 18
A: India Candelario 10, Amerah Henning 10, Myia Jackson 10, Corbitt 8, Washington 8, Stevens 3
Boys basketball
Airport 62, Pelion 19
A: Jaylin Dillon 15, Calvin Ford 12, Jalen Canada 10, Campbell 8, Howell 6, Tillmon 5, Jamison 4, Robinson 2. P: Davis 6, Keith 5, Dwyer 4, Crawford 2, Lucas 2
Gray Collegiate 58, Sanford 45
GC: Khalil Robinson 15, Jalil Robinson 13, Juwan Gary 11, Bruner 2, Marsh 6, Rivers 4, Corbitt 4, Jenkins 3
Ridge View 65, Park School (NY) 55
RV: Crosby James 30, Walyn Napper 18, McKenny 7
Lugoff-Elgin 62, Chesterfield 43
LE: Arturo Sealy 23, Kevon Roberson 11, Bradwin Salmond 10
Village Christian 64, AC Flora 61
ACF: DJ Sinkler 15, Zach Foulks 11, Brown 8, Mobley 8, Boyce 6. VC: Travion McCray 24, Derrick Quansah 17, Khuath Gatkouth 12
Cardinal Newman 63, West Ashley 61
CN: Brandon Pirie 19, Tom Sheida 11, Josh Beadle 10, Carter Jr. 7, Dunlap 7, Earle 3, O’Connor 3, Reedy 3 . WA: Kenyatta Jenkins 16, Randall Litman 13, Skylar Williams 11, Marlon Hill 10, Brown 9, Jackson 2
Blythewood 76, Hammond 54
Lexington 37, May River 32
L: Tyler Reed 11, Vandergeest 6, Carver 5, Foulks 7, Long 2, Green 4
Aiken 66, Newberry 61
LATE THURSDAY
Irmo 82, Indian Land 53
I: Winston Hill 20, Raekwon Heath 12, Dylan Williams 10, Trevez Caldwell 12, Hasuan Rivers 16
Paddlebrook 63, Lower Richland 58
LR: Christian Brown 21, Richardson 2, McConner 3, Tevaughn Higgins 12, Rice 4, Scott 5, Flood 5, Rivers 6
Vermont Academy 76, Gray Collegiate 59
VA: Simi Shittu 17, Daniel Schreier 18, Alec Spence 8, Bertram 8, Scott 6, Torrence 6, Skoko 4, Buchanan 5, Brink 3. GCA: Tommy Bruner 11, Khalik Robinson 16, Juwan Gary 21, Marsh 2, Rivers 3, Corbitt 2, Hough 4.
Ridge View 47, Cedar Shoals (GA) 34
RV: Walyn Napper 17, Crosby James 16, Javon Anderson 12
Lexington 70, Stall 49
L: Mason Carver 31, Reed 9, Vandergeest 9, Green 8, Foulks 6, Corley 3, Long 2, Hilton 2. S: Alonzo Jenkins 15, Romello Grant 10, Ward 7, Vangross 6, Rivers 3, Clarke 3, Richardson 3, Lingard 2.
Pelion 65, Mid-Carolina 58
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