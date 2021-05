See how Midlands teams fared in Tuesday’s SC soccer playoffs, baseball action

A look at results from Tuesday night’s high school spring sports action from the Columbia SC area:

High School Baseball

Regular season

Gilbert 10, Swansea 0 (5)

WP: Edwin Amerson LP: Studebaker Hitters: G: Nathan Reynolds 1-2 2 RBI; Chance Jennings 3-3 RBI; Preston Price 2-3 RBI

SCISA Class 3A Playoffs

Hilton Head Prep at Cardinal Newman, ppd,, to May 5

Augusta Christian at Hammond, ppd., to May 5

SCISA Class 2A Playoffs

Dillon Christian at Northside Christian, ppd., to May 5

SCISA Class A Playoffs

Richard Winn 5, Clarendon Hall 4

WP: Zack Taylor LP: Avery Goff SV: Dru Caldwell Hitters: RW: Zack Taylor 1-3 HR, RBI; Austin Lancaster 1-3 RBI; John Russell 1-3 RBI

Soccer

Boys

SCHSL Playoffs

Class 5A

Blythewood 1, Mauldin 0

Goal: Terry Watson

Chapin 2, West Ashley 1

Class 2A Boys

Columbia 7, Wade Hampton 0

Girls

Class 5A

River Bluff 2, West Ashley 0

Goals: M. Monsma; A. Colbert

Blythewood 2, TL Hanna 1

Goals: B: Evelyn Wright, Lauren Hendry

White Knoll 2, Ashley Ridge 0

Goals: Mia Hughey; Maleah Perry

Class 3A Girls

Gilbert 12, Lakewood 0

L. Ansell 3; H. Miles 3; R. Barnes 2; K. Mozley 2; S. Ibarra; H. Hendrix

Camden 10, Brookland-Cayce 0

Goals: Mia Robinson 3; Mary Ashton Blanks 3; Deanna Jeffcoat 2; Joyce Edwards; Rosa Correra

SCISA 3A Girls Soccer Playoffs

Hammond 8, First Baptist 0

Goals: Briana Pinasco 3; Eme McQueen; Peyton Vidrine; Annie Waites; Logan Rivers; Caroline Cromer

Cardinal Newman 2, Porter-Gaud 0

Goals: Victoria Brook; Lakin Green

Hilton Head Prep 10, Ben Lippen 0

SCISA 3A Boys Playoffs

Cardinal Newman 8, Wilson Hall 0

Goals: Matthew Harrison 2; Garen Presnal 4; Connor Grassinger; Noah Cunningham

Hammond 2, Pinewood Prep 0

Porter-Gaud 2, Heathwood Hall 1

Ben Lippen 3, First Baptist 0

Goals: Micah Smith; Beltran Huertas Portuges; Riley Edge