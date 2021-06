How the field was set for the Palmetto Championship at Congaree golf event

Dustin Johnson will play in the Palmetto Championship at Congaree AP

Here’s how the field qualified for the Palmetto Championship at Congaree, the PGA Tour event being played this week at Congaree Golf Club in the S.C. county of Jasper.

Winner - PGA/U.S. Open Championship

Dustin Johnson, Brooks Koepka

Winner - THE PLAYERS Championship

Si Woo Kim

Winner - The Masters

Danny Willett

Winner - World Golf Championship Event

Kevin Kisner

Winners of the Arnold Palmer, Memorial, Genesis (Last 3 Years)

Jason Dufner

Tyrrell Hatton

Tournament Winner in Past Two Seasons

Ryan Armour

Austin Cook

Tyler Duncan

Harris English

Brice Garnett

Brian Gay

Branden Grace

J.B. Holmes

Sungjae Im

Sung Kang

Michael Kim

Patton Kizzire

Russell Knox

Satoshi Kodaira

Martin Laird

Nate Lashley

Troy Merritt

Keith Mitchell

Cheng Tsung Pan

Pat Perez

Scott Piercy

J.T. Poston

Ted Potter Jr.

Ian Poulter

Andrew Putnam

Chez Reavie

Brandt Snedeker

Hudson Swafford

Nick Taylor

Martin Trainer

Kevin Tway

Richy Werenski

Career Money Exemption

Luke Donald

Hunter Mahan

Bo Van Pelt

Sponsor Exemptions: 2018-19 FEC / 2019 Korn Ferry Tour Category

Wilco Nienaber

Davis Thompson

Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt

Smylie Kaufman

John Rollins

Sponsors Exemptions - Unrestricted

Cole Hammer

David Lipsky

Bryson Nimmer

John Pak

Commissioner Exemption - 2 Foreign Players

Garrick Higgo

PGA Section Champion\Player of the Year

Kelly Mitchum

Top 125 on Prior Season’s FedExCup Points List

Byeong Hun An

Matt Fitzpatrick

Mark Hubbard

Danny Lee

Alex Noren

Robby Shelton

Doc Redman

Henrik Norlander

Charley Hoffman

Xinjun Zhang

Sepp Straka

Harold Varner III

Vaughn Taylor

Patrick Rodgers

Brian Stuard

Tommy Fleetwood

Scott Harrington

Matthew NeSmith

Sam Ryder

Adam Schenk

Scott Brown

Beau Hossler

Lucas Glover

Luke List

Scott Stallings

Rory Sabbatini

Tom Lewis

Bo Hoag

Top 125 (Prior Season Nonmember)

William Gordon

Erik van Rooyen

Major Medical Extension

James Hahn

Kevin Chappell

Kevin Stadler

William McGirt

Sean O’Hair

John Huh

Jonas Blixt

Harrison Frazar

2018-19 Top 125 FEC/2019 Top Finishers Korn Ferry Tour (reordered)

Peter Malnati

Doug Ghim

Tyler McCumber

Kyle Stanley

Jhonattan Vegas

Chase Seiffert

Anirban Lahiri

Vincent Whaley

Cameron Percy

Michael Gligic

Kramer Hickok

Rafael Campos

Hank Lebioda

Bronson Burgoon

Joseph Bramlett

Roger Sloan

Kristoffer Ventura

Chesson Hadley

David Hearn

Rob Oppenheim

J.J. Spaun

Rafa Cabrera Bello

Grayson Murray

D.J. Trahan

Ryan Brehm

Sebastian Cappelen

Nelson Ledesma

Kiradech Aphibarnrat

Fabián Gómez

Mark Anderson

Rhein Gibson

Nick Watney

Ben Taylor

Aaron Baddeley

Chris Baker

Michael Gellerman

Matt Every

Lucas Bjerregaard

Jim Knous

126 - 150 Prior Season’s FEC Points List (Reordered)

Camilo Villegas

Ben Martin

Peter Uihlein

Seamus Power

Josh Teater

Wes Roach

Bill Haas

Roberto Castro

Johnson Wagner

Zack Sucher

Ryan Blaum

Dominic Bozzelli

Shawn Stefani

Reorder Category - Cat. 34 thru 38

Padraig Harrington

Ricky Barnes

Jonathan Byrd

Greg Chalmers

David Lingmerth

Andres Romero

George McNeill

D.A. Points

Charlie Beljan

Richard S Johnson