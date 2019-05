Monday’s Midlands high school playoff scores, updated SCHSL, SCISA playoff schedules

Watch: Cardinal Newman wins Palmetto Cup over nationally-ranked Clover Cardinal Newman defeated Clover in penalty kicks to win second straight Palmetto Cup Up Next × SHARE COPY LINK Cardinal Newman defeated Clover in penalty kicks to win second straight Palmetto Cup

Baseball

Monday

Class 5A

Dutch Fork 8, Summerville 4 (8)

WP: Andrew Fulmer Hitters: DF: Crosby Jones 3-5 3 RBI; Hugh Ryan 2-5 RBI. S: Cole Messina 3-3 HR, 3 RBI

Class 4A

Airport 4, Hilton Head Island 3

WP: Ryan Sightler LP: Richardson Hitters: A: John Allen Forrester 2-3 RBI; Cam Beckham 1-4 RBI; Justin McGee 1-2 RBI

Class 3A

Strom Thurmond 3, Gilbert 2

WP: Clark LP: Cooper Branahm Hitters: G: Alex Mcginty 2-3 ST: Childress 1-3 RBI; Hill 1-2 RBI

Class 2A

Gray Collegiate 5, East Clarendon 1

WP: Wyatt Keisler. LP: Kyler Odom. Hitters: GC: Guy Epps 2-2, RBI; Matt Willis 2-3 2 RBI.

Wednesday

Class 5A

JL Mann at Blythewood, 5:30 p.m.

Dutch Fork at River Bluff, 5 p.m.

Class 4A

Airport at Midland Valley, 5 p.m.

Class 2A

Gray Collegiate at Oceanside Collegiate

SCISA Playoff Schedule

Best-of-3 Series

Class 3A

Second Round

Cardinal Newman vs. Hammond

Monday: Hammond 9, Cardinal Newman 5

WP: Steven Morrison LP: Tillman Geddings S: Tucker Toman. Hitters: H: Tucker Toman 1-4, HR, 4 RBI; Mason Harrington 2-4, HR, 4 RBI. CN: Tanner Garrison 3-4; Quinn O’Connor 1-4; AJ DePalma 2 RBI

Tuesday: Cardinal Newman at Hammond, 6 p.m.

Thursday: Hammond at Cardinal Newman, 6 p.m. (if necessary)

Laurence Manning vs. Ben Lippen

Monday: Laurence Manning 5, Ben Lippen 4

WP: Andrew Boyd LP: Tripp Williams Hitters: BL: Madison Matthews 1-3 2 RBI; Ben Satcher 2-3 RBI; RJ Samellas 2-4. LM: Aaron Carlton 2-3 3 RBI

Tuesday: Laurence Manning at Ben Lippen, 7 p.m.

Thursday: Ben Lippen at Laurence Manning, 7 p.m. (if necessary)

Class A

Second Round





Richard Winn vs. Andrew Jackson

Monday: Richard Winn 4, Andrew Jackson 3

WP: Zack Taylor Hitters: Taylor Walkoff RBI double

Tuesday: Richard Winn at Andrew Jackson

Thursday: Andrew Jackson at Richard Winn (If necessary)

Softball

SCHSL Playoff Schedule

Monday

Class 5A

Lexington 20, South Florence 6 (5)

WP: Allie Light LP: Sydney Jacobs Hitters: L: Jaci Fleming 4-5, 2 RBI; Hannah Kumiyama 2-4, HR, 4 RBI; Sarah Gordon 3-5, 2 RBI; Allie Light 2-5; Jessica Senn 3-4, 2 RB; Ashley Causey 2-2, HR, 3 RBI; Saige Stanley 3-3, RBI; Alyssa McCraw 2-3, 2 RBI

Class 3A

Aynor 6, Gilbert 0

WP: Layna Johnson LP: Savana Rosson Hitters: A: Claire Lewis 2-3 2 RBI; Goff 2-3 RBI. G: Abbie Marlowe 2-3

Class 2A

Batesburg-Leesville 11, Abbeville 7

WP: Jaylah Barr Hitters: BL: Kiara Quattlebaum 3-4 HR, 5 RBI; Gracie Louk 3-3 RBI; Amie Johnson 1-4 2 RBI; A. Rodgers 1-3 2 RBI

Wednesday

Class 2A

Batesburg-Leesville at Central

Friday

Class 5A

Ashley Ridge/South Florence at Lexington

Boys Soccer

SCHSL Playoff Schedule

Tuesday

Class 5A

Dutch Fork at Wando, 6 p.m.

Class 4A

Dreher at Bluffton, 6:30 p.m.

SCISA Playoff Schedule

Monday

Class 3A

Cardinal Newman 8, Wilson Hall 0

Goals: CN: David Greenwood 3, Gavin Yancey, Jose Gonzalez, Jack Lapin, Zach Williams, Mario McGloster

Hammond 6, First Baptist 0

Heathwood Hall 2, Porter-Gaud 1 (OT)

Pinewood Prep 3, Ben Lippen 0

Wednesday

Heathwood Hall at Cardinal Newman

Hammond at Pinewood Prep

Girls Soccer

SCHSL Playoff Schedule

Monday

Class 5A

Wando 2, River Bluff 1

Class 4A

Eastside 1, AC Flora 0

Class 2A

Oceanside Collegiate 5, Gray Collegiate 3

SCISA Playoff Schedule

Tuesday

Class 3A

First Baptist at Hammond

Ben Lippen at Porter-Gaud

Heathwood Hall at Pinewood Prep

Ashley Hall at Cardinal Newman

Boys Tennis

SCHSL Playoff Schedule

Monday





Class 5A

Wando 6, Lexington 0

Class 4A

AC Flora 4, Daniel 3

Singles: Michael Davis (ACF) def John Wong 6-1, 6-0; Alex Echols (ACF) def Andrew Wong 6-4, 7-5; Connor Liu (D) def Rick Hewitt 6-2, 6-3; John Billins (D) def William Overdyke 6-3, 7-6; Braxton Rice (D) Calhoun McCullough 6-1, 6-4. Doubles: Davis/Overdyke (ACF) def Wong/Wong. 6-0, 7-6; Lucas Jeffords/ Myers Murphy (ACF) def Jared Hall/Daniel Hiott 7-5, 6-4

Class 3A

Clinton 4, Camden 3

Saturday

Class 4A Championship

At Cayce Tennis Center

AC Flora vs. Myrtle Beach

Boys Golf

State qualifying tournaments

Class 5A Lower State

Team scores (Teams in bold qualify for state tournament): Lexington 305; Wando 306; James Island 309; Summerville 315; Conway 316; Chapin 324; St. James 331; River Bluff 333; Carolina Forest 338; Fort Dorchester 340 Berkeley 346; Socastee 347; Stratford 355 Ashley Ridge 357

Class 5A Upper State

Team scores (Teams in bold qualify for state tournament): Rock Hill 283; Dorman 286; Fort Mill 290; Mauldin 298; Spartanburg 301; Boiling Springs 318; Wade Hampton 318; TL Hanna 319; Riverside 320 Blythewood 322; Nation Ford 323; Woodmont 326; Sumter 331; JL Mann 330; Easley 344

Class 4A Upper State

Team scores (Teams in bold qualify for state tournament):AC Flora 303; Eastside 305; Palmetto 312; Blue Ridge 313; Wren 314; Greenville 317; Lancaster 317; South Pointe 322; Travelers Rest 322; Daniel 323; Walhalla 332; Belton Honea Path 333; Greer 337; Pickens 343; York 347; Berea 407

Class 4A Lower state

Team scores (Teams in bold qualify for state tournament): Hartsville 314 Myrtle Beach 314; North Myrtle Beach 315, Hilton Head Island 319; Beaufort 320; South Aiken 328; Bluffton 336; Aiken 337; North Augusta 345; Dreher 354; Darlington 372; Wilson 380; Marlboro County 416

Class 3A Upper State

Teams that qualified for state tournament: Woodruff 296; Chesnee 304; Mid-Carolina 322; Camden 330; Emerald 330; Clinton 333; Broome 342; Chapman 349

Class 3A Lower State

Team scores (Teams in bold qualify for state tournament): Bishop England 297, Waccamw 321, Gilbert 327, Aynor 327, Academic Magnet 352, May River 355, Hanahan 358, Loris 386; Strom Thurmond 388; Wade Hampton 390; Swansea 466