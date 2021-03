See which Midlands wrestlers qualified for state individual tournament

Several Midlands wrestlers SC High School League individual wrestling tournament over the weekend.

The individual state championships are March 6 beginning at 10 a.m. As of now, no spectators are allowed to attend but the SC High School League is meeting Tuesday to discuss that matter.

Here is a list of Columbia-area state qualifiers. Lower/Upper State champions in bold:

Class 5A

106: Teague Strobel, Lexington; 120: Eric Lopez, White Knoll; 132: Porter Lesesne, Chapin; Zack Couture, Lexington; Landon Beeson, Lexington; Jason Garay, White Knoll; 145: Tanner Ginn, Dutch Fork; 152; Vince Del Priore, Chapin; 160: Jack Brown, River Bluff; Brady Leaphart, Lexington; Josh Green, Chapin; 182: Patrick Brophy, Chapin; William Rogers, River Bluff; 195: Ty Shealy, White Knoll; 220: Mark Kistler, River Bluff

Class 4A

106: William Smolka, Dreher; 113: Bryson Harper, Dreher; 120: Robert Plantz, Airport; 126: Brice Carron, Lugoff-Elgin; 138: Carson Miles, Lugoff-Elgin; 152: Justin Hayes, Irmo; 182: Aaron Miller, Lugoff-Elgin; 195: Josh Smith, Dreher; 195: Drake Lesher, Westwood; 220: Scotty Dean, Lugoff-Elgin; 285: Karrington Charles, Lugoff-Elgin; D.J. Rayzor, Airport

Class 3A

106: Elijah Mayers, Gilbert; 113: Angel Rosales, Swansea; 120: Blake Wise, Gilbert; Chandler Turner, Camden; 126: Jaime Valenzuela, Camden; 132: Jonathan Brentlinger, Gilbert; 138: Jaquwan Tillman, Camden; 145: Terry Hildebrand, Brookland-Cayce; Harley Boatwright, Gilbert; 152: Jackson Caulder, Gilbert; 160: Brenden Boatwright, Gilbert; 170: Grayson Dowden, Gilbert; Jonah Del Priore, Brookland-Cayce; 182: Grayson Keisler, Gilbert; Jonathan Daimon Hicks, Mid-Carolina; 195: Kyle Decker, Gilbert; Zach Hornsby. Mid-Carolina; 220: Deonta Strader, Brookland-Cayce; 285: LaShayd Mickle, Camden

Class A/2A

106: Fontroy Randolph, Columbia; 126: Quintin Riddick, Columbia; Landon Smith. Pelion; Dalton Smith, North Central; 138: Vancie Belton, Columbia; 152: Tyler Slayton. North Central; 160: Osmar Rivera-Rosas, Pelion; 182: Elijah Mervin, Columbia; 195: Mikale Hare, Columbia; Kalab Haven, North Central; 285: Will Jeffcoat, Pelion

