A.C. Flora girls soccer wins region. Lexington, Chapin advance in lacrosse playoffs

A.C. Flora scored two goals in a minute span to claim the Region 4-4A girls soccer championship Thursday.

Riley Stokes scored in the 61st minute and Delaney Minor added one on a free kick from 30 yards out to give the Falcons a 2-0 win over Dreher. With the victory, the Falcons win the region title and host a first-round match in two weeks.

“We came out flat the first game but tonight they came out and went all in,” Flora coach Dale Bacino said.

Dreher finishes second in the region and will be on the road in the first round.

It was the second meeting of the season. Flora won in penalty kicks on March 29.

Boys Lacrosse

Class 5A Playoffs

Leixington 15, Blythewood 8

Up Next: Class 5A Lower State Championship vs. Wando on Monday at 7 p.m

Girls Lacrosse

Class 5A Playoffs

Chapin 15, St James 2

Goals: C: Riley Flloyd 4; Grace McClure; Ava Brandstatter 2; Sadie Salazar; Regan Finn 6 Jules Brown

Next Game: Class 5A Lower State Championship vs. Wando on Monday at 6 p.m.

Baseball

Dreher 4, Richland Northeast 0

WP: Shane Keup LP Matthew Davidson. Hitters: D: Ethan Campbell 1-2 RBI; Caleb Gipson 2-3. RNE: Andrew Peck 3-4

White Knoll 3, River Bluff 1

WP: Dylan Johnson LP: Cowart SV: Alex Lyon Hitters: Dylan Johnson 3-4 RBI; Kennedy Ramsey 2-3. RB: Jack Benedict 2-3

Chapin 5, Lexington 2

WP: Matthew Becker (16 Ks) LP: Cal Herndon Hitters: Matthew Becker 1-4 RBI; Ryland Rychener 1-4 2 RBI; Gray Wells 1-4 RBI; Logan Schillat 1-4 RBI. L: Nathan Hall 2-3 2 RBI

AC Flora 7, Lugoff-Elgin 1

WP: Dillon Rivers Hitters: ACF: Max Childress HR, 4 RBI

Gilbert 6, Brookland-Cayce 0

WP: Joseph Parker LP: BJ Ethridge Hitters: G: Joseph Parker 3-4 4 RBI; Austin Waters 1-2 2 RBI. BC: Skylar King 2-3; Tanner Staton 2-3

Westwood 11, Irmo 5

WP: John Janco LP: John Eric Mayer Hitters: Liam Ginnery 2-2 HR, 2 RBI; John Janco 3-4 3 RBI; Zach Gore 2-4 2 RBI. I: Dylan Williams 1-3 HR, RBI; Austin Hinson 2-3 RBI

Richard Winn 7, Heathwood Hall 0

WP: Brian King LP: Walker Draffin Hitters: RW: Austin Lancaster 2-4 2 RBI; Brian King 1-3 2 RBI; Baker 2-4; John Lancaster 2-4.

Northside Christian 13, Greenwood Christian 11

WP: Charlie Compton LP: Jackson Califano. Hitters: Charlie Compton 3-5 RBI; Robert McMillan 3-4 2 RBI; David Lee Clamp 1-3 2 RBI

WW King 15, Laurens Academy 5 (5)

WP: Colten List Hitters: Billy Amick 3-3 HR 5 RBI; Ben Sauls 3-4 4 RBI; Drake Amick 3-4 HR 3 RBI; Trevor Fulmer 2-4 2 RBI

Augusta Christian 7, Hammond 3

WP: Grayson Sturgell LP: Houston Reed Hitters: H: Tucker Toman 3-4 HR, 3 RBI. AC: Brandon Bowen 2-4 2 RBI

Softball

Pelion 5, Edisto 0

Westwood 9, Irmo 8

WP: Anna Graves LP: Emasue Kay SV: Koreena Scott Hitters: W: Koreena Scott 3-4 HR,2 RBI; Brionna King 2-2 2 RBI; Aliva Hodges 3-4. I: Emily Johnson 2-4 HR, 3 RBI

Gilbert 16, Brookland-Cayce 1 (5)

WP: Amaya Kearse. LP: Moody. Hitters: G: Taylor Dreher 3-4 HR, 5 RBI; Leah Kearse 3-4; Ellie Gunter 2-3, 2 RBI; Amaya Kearse 2-3, RBI; Ayden Leaphart 2-4, 2 RBI

Dreher 19, Richland Northeast 8 (6)

WP: Anna Coates LP: Hallie Palmer Hitters: D: J’kayla Washington 3-5 HR, 4 RBI; Anna Stewart 3-4 3 RBI; Elle Lockard 2-5 2 RBI. RNE Hannah Palmer 1-4 3RBI

Cardinal Newman 13, Ben Lippen 3 (6)

WP: Jasmine Hogan LP: Jones Hitters CN: Lexi Stout 3-4 3 RBI; Kaytlin Greenwood 2-4 HR, RBI; Alaina Pike 1-4 2 RBI

Lugoff-Elgin 8, A.C. Flora 1

WP: Emma Spradley Hitters: M. Branham 2-5 3 RBI; Mock 2-3 RBI; Vinson 1-5 RBI; Spradley 1-5 RBI. S. Branham 2-3

Boys Soccer

Dreher 2, AC Flora 2 (Dreher wins in PKs, 6-5)

Boys Golf

Blythewood 160; Ridge View 194; Dutch Fork 199

Low scorers: Matthew Hutto BW 37; Tori Legrone RV 42; Derek Burke DF 44

Boys Tennis

Lexington 4, Chapin 3

A.C. Flora 5, Dreher 1