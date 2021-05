SC Track & Field championships are this week. See which Midlands athletes qualified

A look at which Midlands athletes qualified for this weekend’s SC Track and Field state championships.

Spring Valley High School will host the Class 4A meet on Friday and Class 5A on Saturday. Lower Richland will host the Class 3A meet on Friday and Class A/2A meets on Saturday.

For a complete list of qualifiers go to scrunners.com

Class 5A Boys Qualifiers

100: Nigel Ancrum, Spring Valley; Jalen Crumpton, Spring Valley; Andrew Bond, White Knoll; Kevin Culcleasure, River Bluff

200: Nigel Ancrum, Spring Valley

400: AJ Aun, Chapin

800: Owen Harries, Lexington; Jacob Mangione, River Bluff; Carlos Lanzagorta, River Bluff

3,200: Zander Jeffcoat, Lexington

110 Hurdles: Philip Williams, River Bluff; TJ Peebles, White Knoll; Malik Brand, Chapin

400 Hurdles: Philip Williams, River Bluff; Caleb Hawkes, Lexington; TJ Peebles, White Knoll

4x100 relay: Spring Valley; River Bluff; Chapin

4x400 relay: Spring Valley, River Bluff

4x800 relay: River Bluff; Spring Valley; Lexington; Chapin

High Jump: Peyton Manuel, Blythewood; Randy Kelly, Blythewood

Triple Jump: Peyton Manuel

Pole Vault: Ajan Davenport, Lexington; Andrew Polson, Spring Valley; Cooper Wessinger, Chapin

Discus: Connor Knight, Blythewood; Duke Malinaro, Chapin

Javelin: Blaine Blose, River Bluff

Shot put: Duke, Malinaro, Chapin; Carlton Finney, Lexington; Josias Addison, Blythewood

Class 5A Girls Qualifiers

100: Kaniya Johnson, White Knoll; Briana Green, Blythewood

200: Kaniya Johnson, White Knoll; Arianna Williams, Blythewood; Mariah Mitchem, Ridge View

400: Arianna Williams, Blythewood; Kaniya Johnson, White Knoll; Dania Staley, Ridge View

800: Jesma Evans, Chapin

1,600: Abigail White, Chapin; Sarae Rufener, Lexington

3,200: Lydia Metz, Lexington; Abigail White, Chapin; Sarae Rufener, Lexington

100 hurdles: D’Asia Thomas, Ridge View; Makeshria Brown, Blythewood; Aaliyah Berry, Spring Valley

400 hurdles: LaTavia Bracey-Ransom, Blythewood

4x100 relay: Chapin; Blythewood; Ridge View; White Knoll

4x400 relay: Blythewood; Ridge View; Spring Valley; Chapin

4x800 relay: Chapin

Long jump: Briana Green, Blythewood

Triple jump: Briana Green, Blythewood

Pole vault: Drayton Privette, Chapin

Discus: Madisson-Rhea Jones, Spring Valley

Javelin: Bella Martin, Chapin

Shot put: Bella Martin, Chapin

Class 4A Boys Qualifiers

100: Chris Lofton, AC Flora; Davontavias Pettus, AC Flora

200: Robert Johnson, Westwood; Caleb Timmons, Dreher

400: Robert Johnson, Westwood; Daniel Brown, AC Flora

1,600: Sam Kolowith, Dreher

3,200: Sam Kolowith, Dreher

4x100 relay: AC Flora; Dreher, Irmo

4x400 relay: Westwood

4x800 relay: Westwood

High jump: Robert McCray, AC Flora; Khalil Donald, Westwood

Long jump: Robert McCray, AC Flora

Pole vault: John O’Cain, AC Flora; Jack O’Cain, AC Flora; Marquel Pearson

Triple jump: Robert McCray, AC Flora

Shot put: Langston Bryant, Irmo

Discus: Macaiah Settles, Dreherl Mike Aiken, Irmo

Class 4A Girls Qualifiers

100: Jayla Jamison, Airport; Laronda Quattlebaum, AC Flora; Aaliyah Lewis, AC Flora; Eseose Okoduwa, Dreher

200: Jayla Jamison, Airport; Aaliyah Lewis, AC Flora; Eseose Okoduwa, Dreher

400: Jayla Jamison, Airport; Kennedy Rivers, Westwood

800: Sophia Henderson, Irmo

100 Hurdles: Naizja Redding, Airport; Brianna Rodriguez, Westwood

400 hurdles: Brianna Rodriguez, Westwood

4x100 relay: AC Flora, Westwood

4x400 relay: Westwood

4x800 relay; Irmo

Long jump: Jayla Jamison, Airport; Eseose Okoduwa, Dreher

Triple jump: Makayla Grant, Irmo

Discus: Jasmine McDonald Craft, AC Flora; Aniya Woodruff, Westwood

Class 3A Boys Qualifiers

100: Nathaniel Branch, Lower Richland; Ian Myers, Brookland-Cayce

200: Nathaniel Branch, Lower Richland; Josh White, Keenan; Ryan Glenn, Keenan; Ian Myers, Brookland-Cayce; Brian Robinson, Brookland-Cayce

400: Josh White, Keenan

3,200: Joshua Mosley, Fairfield Central

110 hurdles: Jacobie Sims, Keenan

400 hurdles: Jacobie Sims, Keenan; Jurnii Lucas, Lower Richland

4x100 relay: Keenan, Lower Richland; Brookland-Cayce

4x400 relay: Keenan

High jump: Adrian Rodriguez, Swansea

Pole vault: Joseph Byrnes, Camden

Long jump: James Crim, Camden

Triple jump: Adrian Rodriguez, Swansea

Discus: Blake Cooke, Gilbert

Javelin: Jackson Livingston, Mid-Carolina; James Crim, Camden

Class 3A Girls Qualifiers

100: Sharmelle Holmes, Fairfield Central

200: Sharmelle Holmes, Fairfield Central; Carleigh Vaughn, Camden

400: Carleigh Vaughn, Camden

1,600: Cameron Wicker, Mid-Carolina

100 hurdles: Carissa Wicker, Mid-Carolina; Imani Wyatt, Camden

400 hurdles: Carissa Wicker, Mid-Carolina; Imani Wyatt, Camden

4x100 relay: Fairfield Central; Camden

4x400 relay: Camden

Discus: Kennedy Myers, Lower Richland; Kiana Murdaugh, Camden; Kathryn Higgins, Camden

Long jump: Jeliyia Crim, Camden

Javelin: Tamerra English, Fairfield Central; Deanna Jeffcoat, Camden

Shot put: Sha’Nadia Marshall, Keenan; Kiana Murdaugh, Camden

Class 2A Boys Qualifiers

100: Justin Portee, North Central

200: Damazhay Long, Batesburg-Leesville

110 hurdles: O’dareon Robinson, Newberry; TJ Andrews, Batesburg-Leesville; Jacob Osmanski, Pelion

400 hurdles: Shaun Wyatt, Columbia; O’dareon Robinson, Newberry; Jacob Osmanski, Pelion

4x100 relay: Newberry; North Central

4x800 relay: Pelion

High jump: Jalen Portee, North Central; William Cleveland, Saluda; Chris Rhone, Gray Collegiate

Long jump: Chris Rhone, Gray Collegiate

Triple jump: William Cleveland, Saluda; Jamarcus Mobley Saluda

Pole vault: Chase Walters, Pelion

Discus: Jacob Compo, Pelion

Shot put: Jacob Osmanski, Pelion

Class 2A Girls Qualifiers

100: Kalisha Hill, Saluda; Tmoni Porterfield, Columbia; Angel Cook Newberry

200: Tmoni Porterfield, Columbia; TyQwasia Williams, Eau Claire

400: Tmoni Porterfield, Columbia; Myra Bethel, Eau Claire

800: Yessenia Castellanos, Pelion; Savanna Pennington, Pelion

1,600: Yessenia Castellanos, Pelion; Savanna Pennington, Pelion

3,200: Savanna Pennington, Pelion

100 hurdles: Kalisha Hill, Saluda

400 hurdles: TyQwasia Williams, Eau Claire

4x100 relay: Batesburg-Leesville

4x400 relay: Eau Claire; Columbia; Pelion

4x800 relay: Pelion

High jump: Kalisha Hill, Saluda; Maria Brooks, Saluda; Destiny Cyrus, Batesburg-Leesville

Long jump: Jakenjah Carroll, Saluda; Tmoni Porterfield, Columbia; Ishia Samuels, Batesburg-Leesville

Triple jump: Kalisha Hill, Saluda; Jakenjah Carroll, Saluda; Ishia Samuels, Batesburg-Leesville; Jaylea McGinnis, Saluda

Pole vault: Mara Miller, Pelion

Javelin: Dallas McDaniel, Pelion

Class A Boys Qualifiers

100: Desmond Martin, C.A. Johnson

200: Desmond Martin, C.A. Johnson

400: Travon Riley, C.A. Johnsonl Terrill Hopkins, C.A. Johnson

110 hurdles: Jaevon Riley, C.A.Johnson

400 hurdles: Jaevon Riley, C.A. Johnson

4x100 relay: C.A. Johnson

4x400 relay: C.A. Johnson

High jump: Xzavier Shaw, C.A. Johnson

Long jump: Xzavier Shaw, C.A. Johnson

Triple jump: Xzavier Shaw, C.A. Johnson

Class A Girls Qualifiers

200: Vernisha Cleckley, C.A. Johnson

4x400 relay: C.A. Johnson