Richland 1: Third nine weeks’ honor rolls

Following are primarily A and A/B (or equivalent) honor rolls, submitted by Richland 1 schools, for the third nine weeks.
A.C. Flora High
Principal’s List
Raquel Acco, Forrest Acuff, Faith Adeojo, Lily Aiken, Ashlyn Alexander, Alexis Allen, Sarah Ammons, Caroline Amrol, Lauren Amrol, Holland Anderson, Hayley Andrews, Madeline Andrews, Nehemiah Ashford-Carroll, Laura Askins, Cali Assaley, Patrick Bailey, Amir Bakhshian, Rebecca Barr, Paige Beans, Peyton Bell, Anna Bennett, Madeline Bennett, Abigail Benson, Carlisle Benson, Mary Benson, Caroline Beskid, Rebecca Best, Tanner Bethea, Willis Bethea, Karen Biddle, Mary Blackstone, Shreya Bose, Kendra Bouknight, Mary Bouknight, Anderson Bowers, Elizabeth Bowie, Mary Bradley, Caroline Brooks, Sarah Brown, Sawyer Brown, Kenneth Bryan, Reagan Burke, Brianna Burns, Brionna Burton, Amy Butz, Emily Bygott, Kelly Byrn, Concepcion Cabrera Altamirano, Jordan Campbell, Ebony Capone, Charles Carson, Kathryn Carswell, Phillip Cash, Bonnie Chapman, Elinor Chapman, John Chapman, Kaewkan Charernjiratragul, Oliver Chartock, Madison Clark, Mary Clark, Pressley Clark, Emma Clayton, Roslyn Cleary, Caroline Coble, Alvin Coleman, Erin Condon, Hope Cooper, Chloe Courtney-Bohl, Nicholas Courtwright, Amanda Craig, Lindsay Cribbs, Kaitlyn Croffie, Katherine Cromer, Ravyn Cunningham, Taylor Cunningham, Erin Daly, Katherine Dargan, Perrin Dargan, Taylor Davenport, Alice Davidson, Lewis Davies, Afton Davis, Harrison Davis, James Davis, Olivia Davis, Anna Day, Jerry Delgado, Elise DeLoach, Mouhamadou Diedhiou, Audric Donald, Ashlyn Douglas, Marshall Douglas, Sam Duffie, Dupre Eaddy, Baxter Easley, Harrison Easley, Mattingly Easley, Gregory Echols, Robert Echols, Emerson Edwards, Julian Ellenberg, Valerie Evans, Najee' Everett, Hal Fant, Micah Feinstein, Thomas Few, Jackson Fields, Hadley Fisher, Isabella Fleischer, Jack Fleischer, Jordan Flemming, Elizabeth Ford, Margaret Ford, Harper Fordham, William Foster, Connor Freeman, Jeffrey Freeman, Corley Frierson, Kylee Fulton, Sydnie Gamble, Breland Gann, Palmer Garrison, Amelia Gavin, Haley Gavin, Emily Geiger, Mary George, Parker Gibson, Thomas Giles, Madeline Giudice, Ashleigh Gould, Madison Gould, Michael Graf, John Gressette, Dymon Gunter, Elizabeth Halasz, Lizetta Halter-MacInnes, Keitt Hane, Amelia Hanshaw, William Harbison, Margaret Hardin, Juwan Hayes, Kelly Heebner, Aarin Henning, William Higgins, Taijhaliyah Hill, Micah Hinton, Emily Hogue, Katherine Hough, Ruth Huffman, Adam Hufstetler, Holland Hufstetler, Katina Hughes, Myra Jackson, Mary James, Mattie James, Hamilton Jenkins, Virginia Jenkins, Carlisle Jones, Sydney Joseph, Haley Joshi, Thomas Kepley, William King, Jada Kinloch, Abigail Kinsey, Palmer Kinsey, Robert Kirkland, Phillip Koutrakos, Margaret Krawczyk, Sarah Krawczyk, Elizabeth Lambe, Andrew Lamberson, Caroline LaMotte, Francis LaMotte, Edward Laney, Jay Latham, Kaecie Lawson, Leslie Leitner, Sarah Leventis, Michael Lindemann, Alexia Linden, Elyjah Lipscomb, McCollum Littlejohn, Shenghan Liu, Katherine Loggins, Kerry Loggins, Emily Loman, Sydney Loman, Elizabeth Long, Leighton Long, Hareem Mahmood, Charles Manning, Margaret Manning, Carlos Manosalvas Cando, Almi Mansaray, Samantha Marcus, Luke Marriner, Edwin Martin, Madison Mason, John McCabe, Mitchell McCabe, Lucy McCardle, Eliza McCarley, George McCutchen, Joye McCutchen, Bonnie McDaniel, William McDow, Sara McInnis, Susannah McInnis, Lillian McKenzie, Jackson McKim, Kennedy McLeod, Laura McLeod, Erin McMullen, Emily McNair, Victoria McNeish, Elizabeth Merritt, Brooke Merry, Kasey Meyers, Margaret Michel, William Miller, Cyera Mills, Mary Minor, Scott Mitcham, Colin Mitchell, Spencer Ann Mitchell, Adam Moffitt, Katherine Moore, Lindsay Morris, Kedron Moser, Grayson Murray, Anukrithi Myadala, Jonathan Myers, Christian Samuel Najjar, Melissa Navarrete, Emily Newsome, Frances Nidiffer, Maggie Olszewski, McAlpin Ott, Connor Overbay, Robert Overbay, Karen Padilla, Toni Parker, John Parrott, Melkevis Pearson, Zachary Pereira, Luz Perez, Roosevelt Perry, Jonathan Pertile, Cameron Phillips, Maria Piroli, Coleman Pope, Katherine Porter, Anna Poteat,Kelsea Potthast, Colby Pratt, Joseph Pratt, Peyton Pratt, Noah Price, River Price, Emanuel Prioleau, Hayes Pruitt, Isabel Quinn, Virginia Rashley, Ian Reagle, Morgan Redenburg, Catherine Reynolds, Grace Reynolds, Hannah Rhea, Samantha Rhea, Havyn Rhodes, Alyse Rhue, Arianna Rhue, Dante Richards, Kinsley Richardson, Philippa Richter, Ashton Rieger, Mia Riffle, Elizabeth Riley, Theodore Riley, Ansley Roberts, Eleanor Roberts, James Robertson, Meagan Robins, Samuel Robinson, James Rogers, Kayla Roman, Elizabeth Royson, Emily Rudisell, Olivia Russo, Elise Sandlin, Nora Sartawi, Zachary Sawyer, Lane Scarborough, Matthew Scarborough, Elizabeth Searcy, Patrick Searcy, Logan Shainwald, Anne Shull, Olivia Shuster, Jason Sierra, Anna Sizemore, Alexa Skinner, Jared Smiling, JoAnn Smiling, Marion Smith, Rebecca Smith, Harrison Sparks, Mitchell Speedy, Joseph Speer, Benjamin Stanley, Isabel Stanley, Sadie Stanley, Sophie Stanley, Alice Stephenson, Madison Sterne, Ian Stewart, Harley Stokes, Jack Stokes, Parker Stokes, Mikayla Strack, Laney Strickland, Caroline Stuart, Rebecca Sturm, Samuel Suggs, Kerrigan Sunday, Lindsay Swaim, Elijah Swan, Kathleen Swan, Aynesha Syed, Mackenzy Tackett, Alexandria Taks, Kathryn Tanner, Karina Tata, Navid Tavakoli, Tony Taylor, Cole Teas, Elizabeth Thomas, Jillian Thorvaldson, Mariah Tighe, Katherine Timbes, Mary Timmons, Brock Tollison, Laura Torres, Marquis Tucker, William Tucker, Hannah Twine, Ruth Tyson, Farah Vahora, Vanessa Vaughn, Connor Vaules, Madeline Verzyl, Cameron Vipperman, Lauren Wagstaff, Andrew Walker, Christopher Walker, Margaret Walker, Margaret Wannamaker, Lindsay Warren, Nicole Warren, Dargan Watson, Elizabeth Watson, William Way, Braxton Weaver, Alli Wegrzyn, Madelyn Weston, Lauren Whitener, Carey Wider, Emma Willard, Cameron Williams, John Williams, Jones Williams, Michaela Williams, Katlyn Williamson, Emily Wise, Cecilia Womack, William Yates, Saluda Zemp
A Honor Roll
Joel Adams, Justin Adams, Anita Aiken, Rama Al Asmi, Shaik Aleem, Anna Alexander, Desiree Alston, Spencer Amado, Christopher Amaya, Reagan Ammons, Allyn Anderson, Carlton Andrews, Logan Ashbaugh, Anna Austin, Tanner Austin, Cedric Avant, Javonni Ayers, Frank Baldwin, Joseph Bargeron, Faith Bassey, Kaitlyn Battle, Johnston Bauer, Grayson Beall, Benjamin Bell, Sa'Metric Bennett, Carson Black, Henry Black, Emma Blackstone, James Blackwelder, Zoe Bohn, Charles Bond, Kaliyah Bookert, Kejuan Boyce, Kristyn Bradshaw, Jeff Brooker, McKinley Brooks Sumpter, Diante Brown, Malik Brown, Meredith Brown, Malina Butler, Mary Butler, Jacob Bytnar, Khaliah Caldwell, Richard Campos-Cruz, William Cantrell, Imani Capers, John Carlton, Joseph Carrouth, Logan Catoe, Elizabeth Chamblin, Charles Chapman, Terence Chapman, Alena Charley, Kristen Chavis, Gina Ciarlone, William Clark, Mallory Cleary, Ashlyn Cobia, Margaret Coleman, Shemar Collins, Faith Cooper, Eduardo Cora, Baker Cox, Geddings Crawford, Thomas Cuttino, Robert Daley, Brenda Dantzler, Ericka Dash, Keyondra Davis, Sheandel Delice, Kayla Dillon, Keiman Dillon, Rakim Dismuke, Claudia DuBose, Harriet Dubose, Carlyn Duke, Ashley Dunbar, Micah Eargle, James Eckenstein, Chukwuemelie Ekechukwu, Mary Ellen, Wilhelm Elliott, Jade Evans, James Few, Daniel Finger, Tyaire Fleming, Matthew Forsberg, Janie Fortner, Robert Fortner, Edgar Fragoso Marquez, Lauren Fraylick, Nicholas Fulmer, Nicolas Garrett, Jordan Geiger, Emma Gilham, Frankie Gilmore, Claudia Giron Bonilla, Kristini Glymph, Jamari Gordon, Ka'Von Granger, Avionna Green, Williek Green, Dewey Greene, Madison Grim, Elizabeth Gudmundson, Dylan Guida, Emily Haile, Clinton Hale, Allen Hank, Mary Hardee, Donald Harper, William Hartin, Princess Iyanna Harts, Ja'ela Harvey, Ila Hast, Emily Hayes, Amber Haynie, Emily Headley, KaLynn Henry, Bethany Hillard, Abigayle Hodge, William Hoffman, Lindsay Hollingsworth, Thomas Hollingsworth, Kayla Hoover, Mallory Hoover, Grace Hubbard, Savannah Hudson, Christopher Hutchinson, Zeyvion Ingram, James Irvin, Jamie Isaacs, Delsin Jaco, Shelby Jacobs, Mohamad Naser Jafar, Shahidah Jafar, Ada Jenkins, Leshea Johnson, Malasia Johnson, Marle'na Johnson-Martin, Dalton Jones, Edwin Jones, Sabyan Jowers, Laterian Joyner, Jacob Katz, Ty Katz, Tyler Kennedy, Charles King, William King, Henry Kirkland, Madeline Kirkland, Robert Kristinik, Caroline LaFitte, Elizabeth LaFitte, Grace LaFitte, Caleb Lanier, Karla Lara-Avalos, Hanna Larrarte, Isaiah Lee, James Leventis, Courtney Lewis, Nicholas Lewis, Tanari Little, Alaysha Lofton, Blythe Long, Lesli Lopez-Roque, Addison Louthian, Elizabeth Lowery, Mkongwa Makele, Alexander Mallis, Dixon Mansaray, Ryan Marter, Benita Martin, Cassie Martin, Cameron Martinez, Joanna Martinez, Leslie Martinez, Meredith Mason, Eriana McClain, Lukas McClamrock, Thomas McConnell, E'Dasia McCray, Holden McCullough, Timothy McDowell, William McElveen, John McGowan, Stephen McKinney, Kara McMullen, Alyssa McNeely, Avery McQueen, Kenya McQueen, Bonnie Merritt, Kathleen Meyers, Marcayla Michel, Charles Middleton, Jaylen Miller, John Mills, Madison Mims, Jessica Miner, Rodric Mitchell, Andres Mauricio Montes Villamizar, Juan Montes Villamizar, Yvette Montoya, Breanna Moody, Avery Mooney-Cantey, Blaine Moore, Mary Moore, Desiree Moriarty, Elizabeth Morrison, Alexis Mosley, Abhinav Myadala, Kayla Myers, Alexandria Nellenback, Ann Newsome, Laurence O'Connor, Daphne Oliver, William Osteen, Timothy Outing, Derrick Owens, Gabriel Paiz, Simone Papadakis, Madison Parker, Jason Patel, Jeet Patel, Evelyn Patterson, Randolph Patterson, Tyler Airrick Pearson, Ashley Perez Gavilanes, William Pertile, Bryce Phillips, Monica Pineda, Megan Pleasant, Ohiremen Pogoson, Trevon Pollard, Eurasiah-Skye Porter, Kaleb Porter, Raymond Potter, Hollande Powell, Shaik Raheem, Coleman Ramos, Sara Reamer, Ramesha Reed, Markeya Reese, Salihka Reese, Mary Renner, Amelia Reynolds, Cory Riley, Kathryn Roberts, Samuel Roddey, Winston Rogers, Alexander Roman, Yesenia Roque, D'Shunna Rucker, Salvador Ruiz, Elizabeth Salley, Da'Ja Shanyia Salmond, Essence Sanders, Jermiah Sansbury, Lauri Sargeant, Esam Sartawi, Michael Sauls, George Schraibman, Tyler Scott, Hana Shurafa, John Siokos, Lela Skipper, Mary Hagan Slaughter, Landon Smith, Quindale Smith, John Sparrow, Julius Squirewell, Elizabeth Stancik, Lily Steele, Jordan Strange, Meghan Suggs, Alia Sumrall, Leala Sykes, ZiYu Tang, Amanda Taylor, Mahogany Taylor, Rani Thakkar, Isha Thomas, Elliott Thompson, Cameron Thore, Benjamin Thorvaldson, Ariyana Tisdale, Nicholas Trevitz, Wallace Truluck, Ivan Tucker, Matthew Tucker, Christian Turnbull, Jackson Turner, Henry Unger, Milton Villegas Zuniga, Alyssa Vincent, Taylor Waites, Hampton Walden, Ella Wales, Kiona Wallace, Riley Ward, Maila Watson, Bennett White, Robert Widener, Debrielle Williams, Lanescia Williams, Travis Williams, Anna Wilson, Isabella Wilson, Jaquarious Wilson, Lawrence Wilson, Curtis Windham, Elizabeth Winegard, Colleen Womack, Jalil Wong-Singley, Isabelle Wood, Michael Wright, Ming Ye, William Zimmerman
A. C. Moore Elementary
“A” Honor Roll
Alzahraa Al-Tofan, Mia Amos, Adam Archie, Brandon Baker, Sydney Baker, Siya Bakshi, Ethan Cohen, Liam Cook, Kendall Gipson, Alex Greytak, Skyla Heyden, Mia Jones, Solomon Kelson, Giovanna Montagner Ralmundo, Evelyn Moran-Olguin, Lucia Parker-Harley, Charlotte Peavy, Emma Price, Rachel Sanders, Jaylah Simons, Arie Smith, Caelan Webster, James Chris Woods
“A/B” Honor Roll
Skylar Archie, Nolyn Ashford, Mia Barnett, Kairon Beamon, Lexi Bell James Bellon, Jackson Bennett, Sarah Bobertz, Brooke Canfield, Miller Carnohan, Ashton Cutler, Flora Dominguez, KieAyla Dove, Keeley Fitzgerald, Gianna Frey, Mario Gatson, Austin Glascho, Gedeon Gray, Isaac Green, Mary Catherine Hammond, Annabelle Hayes, Akies Hill, Quentin Hilley, Devon Huguenin, Ella Humphrey, Lucia Humphrey, Haayden Hynes, Alexis Jimenez-Monetero, Corey Johnson, Jayden Johnson, Jeremiah Jones, Quashyne Jones, Josie Kalish, Noah Kelson, Alex Lamey, Gracie Lechnar, Genevieve Marterer, Rylee Martindale-Rushing, Natalie Martinez, Gene McKay-Kritt, Meredith Miramonti, Dana Morgan, Jacob Owens, Carlton Parnell, Simon Quinatoa, Kennedi Sanders, Samuel Schatz, Connor Smith, Sabina Stonestreet, Charles Taylor, Samuel Tillman, Karen Velasco Martinez, Youze Wang, Jameelah Warren, Stanley Weirich, Christopher White, Rebecca Whitmore, Sarah Ann Yandle
Alcorn Middle
"Principal" Honor Roll
6th Grade: Mayra Angeles-Ramirez, Grace Ilunga, Ke’mya Mitchell
7th Grade: Armando Garcia-Ramirez, Derrique Simmons, Asia Marie Watson
8th Grade: Dayzia Bergamy, Valerie Joyner
"A" Honor Roll
6th Grade: Antonio Donaldson, Asha Hassan, Aaliyah Hiller, Jalayna Morris, Shamiya Robinson, Keith Smith, Maria Trejo, Ahmad Wilson
7th Grade: Daniel Bassey, Lillie Brady, Zy’Kia Carrie, Jathniel Codrington, Breanna Dunbar, Elisabeth Eleazer, Quincy Harris, Jhy’rique Mangum, Ty’Asia Mayo-Hinton, Dahyanna Moody, Ellis Rivers, Angel Sims
8th Grade: Janasia Bennett, Ma'Laysia Bowman, Jada Boyd, Tyanna Cornelius, Tywane Davis, Taylor Faulk, Jada Fogle, Shania Fuller, Jasmine James, Shamaria Lee, Shanadia Marshall, Faith McCullough, Ayanna McDaniel, Emily Quintanilla-Yanez, Lesly Romero, Marvin Torres-Trejo, Kaliyah Weeks-Marshall, Skyla Wheeler-Bannister, Journey Williams
C.A. Johnson High
Principal’s Honor Roll
Marquel Amaker, Alayni Anderson-Sharpe, Amariyah Ayee, Wentrell Bing, Mikaelah Gunter, Alexis Harris, Makiya Hugee, Fatima Jordan, Kayla Washington, Diqi Yan
A Honor Roll
Davonna Anderson-Sharpe, Brianna Brown, Shamar Butler, Destiny Drain, Antonio Ferron, Lynnia Foxworth, Ja'La Gladden, Tamera Guess, Nonnie Hampton, Quiyon Harley, Danielle Ingram, Jaheim James, Elijah Jenkins, Sharonica Johnson, Montrez Jones, Nygia Klines, Francoise Martin, Beverline McCarey, Essence McCoy, Alejandria McDuffie, Sharetta Mitchell, Nkemakolam Ozi-Anyim, Zipporah Patterson, Tarkia Reese, Kayleigh Rivers, Denazia Ross, Taeilor Rumph, Qiana Sims, Karen Smith, Zahria Stroman, Lucretia Taylor, Darius Thomas, Diamond Tucker, Jewel Walston, Essence Washington, Diamond Webb, Mariah Williams
Olympia Learning Center
A HONOR ROLL
9TH GRADE: SYLVIA BACON-SCOTT
Pine Grove Elementary
3rd Grade:
A/B
Janasia Blackmon, DaShawn Booker, Ariana Boozer, Kamirra Clarke, Michael Davis, Jr., Adesina Famuyide, Lyrica Fludd, Alex Foulks, Tanija Goodwin, Cednyia Hurst, Trevon Jones, Janiyah Kelly, Jordan McCray, Akiya Rice, Kennel Santos, Sareh Sestito, Aaliyah Sinkler, Zariah Smith, Dawt Tling, ZyMarion Wesley
4th Grade:
All A’s
Helene Hoang, Jasmine Gossett
A/B
Ma'Kaylin Brown, Jada Brown, Mark Flowers, Devin Hair, D'Nessya Johnson, Skyy Joyner, Jordan McFadden, Jerrica Myers-Taylor, Johnathan Smith, Joshua Smith, Sayona Tribble, Aakasia Watts, Dae'viyana Willis,
5th Grade:
All A’s
Wallace Hall, Jr.
A/B
Jordan Braye, Adedolapo Famuyide, Samuel Flowers,, Sidney Gordon, Adhm Ismail, Ray'Shaun Lair, Xavier Manning, Taleigha Pearson, Tamia Scott, Jaida Smith, Sorrell Taylor, Stephen Warr
South Kilbourne Elementary
“A” Honor Roll
3rd Grade: Essence DeBerry, Quintoria Gallmon, Tyrese Ramsey
4th Grade: Lydia Nealis
5th Grade: Charlotte Baker
“A/B” Honor Roll
3rd Grade: Harold Brown, Pachae’ Buter, TyAnn Carson, Deshyon Edwards, Samari Etheredge, Samoria Gallmon, Khamari Green, Jaden Haluschak, Jasmine Jones, Amari Rice, Meagan Wilson
4th Grade: Jasmine Bowdle, Jaden Clark, Joshua Harrison, Amyah Jackson, Kimberly Jones, Tyler Mack, Angelina Maurice, Kenaja McClease, MaKenzie Mitchell, Kiara Murphy, Christian Smith, Kimaya Williams, Tyve Wilson, ZaKariyya Wright
5th Grade: Asia Albert, Naiima Antunez, Briana Carlini, Madison Porter, Daniel Rose, Aundray Sumter, Mikal Wilson
Comments